. inizia così l'interrogatorio di José Mourinho alla Corte sporttiva d’Appello, che ha deciso di non scontargli la squalifica di due turni, ricevuta dopo la lite in campo col quarto uomo Serra tra Cremonese e Roma dello scorso 28 febbraio. Dal verbale della procura federale emerge la ricostruzione fatta dello Special One su quanto sia accaduto tra loro durante la partita: su questo è stato aperto un fascicolo il giorno dopo. Secondo La Repubblica tutto è nato quando Mourinho ha chiesto spiegazioni dopo un fallo non fischiato su Kumbulla: «Senza neanche girarsi, dandomi provocatoriamente le spalle e con manifesta superiorità, Serra mi ha detto:. Per poi aggiungere. Mou ha spiegato di non aver capito «se si riferisse al pubblico di Cremona o all’opinione pubblica».Il seguito è avvenuto negli spogliatoi. «Ho bussato, sono stato autorizzato a entrare, è stata lasciata aperta la porta», si legge nel documento della procura federale. «». Questo è quanto ha raccontato il portoghese ai pm del calcio, aggiungendo: «. In quel momento — continua Mourinho — Serra è tornato aggressivo:Mourinho ha riconosciuto che «tutta questa situazione non ha influito sulla gara», ma pure che «sono stato trattato in maniera non professionale e provocatoria da Serra». Nemmeno il procuratore Chinè ha creduto a Serra: la Roma ha prodotto una chiavetta con dei filmati, ma negli atti oltre ai video Tik- Tok, ci sono anche gli audio delle conversazioni tra gli ufficiali di gara fornite dalla Can. Per Serra, diventa sempre più dura evitare una sospensione.