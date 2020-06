L’asso del tennis, a cui auguriamo una pronta guarigione, oltre al Covid deve ora rimediare all’ennesima pessima figura. Il campione dell’ATP aveva in questi mesi messo in dubbio l’autenticità del Covid 19 e più volte aveva dichiarato la sua avversione ai vaccini. Che Nole fosse un tipo sui generis non lo scopriamo certo oggi. Il serbo fa parlare di se praticamente da quando è apparso sulla scena del tennis che conta. Poliglotta, parla fluentemente inglese, francese, italiano e tedesco, oltre al serbo madrelingua. Si è sempre distinto dagli altri giocatori per i comportamenti eccentrici che teneva in campo con raccattapalle e pubblico.Virale ancora oggi sulla rete un video dove il serbo invita il raccattapalle a sedersi accanto a lui durante il break, offrendogli poi da bere e reggendo lui l’ombrello, il tutto tra l’ilarità del pubblico divertito. Ma l’eccentricità di Nole valica anche i limiti del politicamente corretto.Djokovic ha fatto discutere recentemente anche per aver ospitato sui suoi canali social il suo amico e consulente Chervin Jafarieh, con cui condivide la passione per le teorie del saggista giapponese Masaru Emoto, teorico dellaE’ stato il serbo stesso a spiegare la teoria:. Non solo, per tutta la diretta Instagram ha continuato a parlare delle sue tecniche di yoga e dell’approccio olistico che adotta nel curarsi. Niente di scientifico chiaramente, solo lecite convinzioni personali.Ma dicevamo, il Karma. Nole ha organizzato il torneo dell’Adria Tour in barba a tutte le misure di buon senso che l’attuale pandemia prevede. Spalti pieni, nessun obbligo di mascherina, nessuna distanza sociale da rispettare e pure qualche bella festa in discoteca. Risultato: 4 tennisti risultati positivi al Covid-19 e sospensione del torneo. L’evento che voleva celebrare l’uscita dalla pandemia si è trasformato in un boomerang. A rischiare ora è l’intera ripresa del circuito ATP.Speriamo che il serbo abbia capito che la sicurezza in se stessi non sempre è una virtù.