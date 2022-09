Si vous lisez ce message c'est que mon bot aura fait son travail d'envoi automatique. Ça signifie aussi que je ne suis plus en liberté, soit du fait des hommes de main de mon frère, soit du fait de la police. Donc les plaintes calomnieuses pour me faire taire auront marché. — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) September 23, 2022

La faida tra i fratelliregala nuovi colpi di scena, con particolari a cascata. A rivelarli è il solito, ora in prigione, grazie a tweet automatizzati:, si legge sul suo profilo., detto Grande. Sarebbe questo il nome del marabutto pagato da Paulper influire sui risultati delle partite e colpire avversari e concorrenti con delle maledizioni.Dopo un'introduzione di vari tweet, con lettera al centrocampista, nel video appareimpegnato nella lettura di un testo per ricostruire la vicenda nei dettagli. Secondo la sua versione,Non solo: il marabutto avrebbe avuto a che fare anche con altri calciatori l'ex nazionale Alou Diarra e altri personaggi del mondo dello spettacolo.Al centro della storia c'è, altra stella della nazionale francese, che sarebbe stato frenato dallo stregone nella gara di ritorno dicontro il, che ilperse 3-1 dopo aver dominato all'andata. E poi, la finale dell'Europeo del, in cui accaddero "cose strane come l'invasione di falene", fattore che non bastò a fermare il, che comunque fronteggiò a partita in corso l'infortunio di. Pogba, chiude Mathias, avrebbe riempito lo stregone di denaro anche per la vittoria del Mondiale 2018 con la, che lo vide tra i protagonisti.