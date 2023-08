Dopo le dimissioni presentate ieri sera,. La scelta dell’allenatore ha lasciato di stucco il calcio italiano ma non rappresenta di certo la prima volta che l’ex campione della– tra le altre – compie una decisione del genere. Ripercorriamo i precedenti nella sua ormai lunga carriera in panchina.- Il Mancio inizia allacome vice dima ha la sua prima opportunità in panchina alla. Arrivato in Viola nel febbraio 2001,l’11 gennaio 2002. I risultati in campo non arrivano, i tifosi lo contestano e gli imputano uno scarso impegno. Un ko interno con ilè l’ultima goccia: Mancini dice stop. Quella Fiorentina finirà poi per retrocedere e fallire.- Copione simile anche all’Inter che punta su di lui nel. Dopo un avvio stentato, dove la sua squadra si macchia della celebre ‘pareggite’, Mancini ingrana e inizia a vincere anche con in nerazzurro. Arrivano i primi scudetti (saranno 3) ma. L'11 marzo 2008 i nerazzurri vengono eliminati dalla Champions per mano del, un anno dopo un’uscita shock con il. In conferenza stampa, Mancini sbotta e rivela: “”. Le dichiarazioni destabilizzano l’ambiente: l’Inter farà fatica di lì in avanti ma riuscirà a. Il 29 maggio dello stesso anno però Mancini viene esonerato dal presidenteche sceglie. Nel comunicato ufficiale, la società indicò come motivazione per l'interruzione del rapporto proprio quelle dichiarazioni. Di fatti una sorta di dimissione. Ad ottobre 2009 poi le due parti firmano la risoluzione consensuale del contratto, al tecnico una liquidazione di 8 milioni di euro.L’avventura successiva di Mancini è in Turchia, al, nel 2013. Mancini sorprende laeliminandola dalla Champions League ma arriva solo secondo in campionato. L’11 giugno 2014 esercita lapresente nel suo contratto e saluta i giallorossi. "Ho deciso di terminare la mia esperienza al Galatasaray. Con il Club abbiamo consensualmente stabilito di sciogliere il rapporto di lavoro. Come allenatore comprendo le esigenze del mio Club.In questi 8 mesi, pur partendo da una stagione in parte compromessa, ho svolto il mio lavoro spinto dalla passione e dalla ricerca costante della vittoria perseguita con la qualificazione in Champions, la Coppa di Turchia ed il secondo posto in campionato. Con dispiacere lascio Istanbul ed i tifosi entrambi splendidi", queste le sue motivazioni.Mancini torna all’Inter nel 2014, prendendo il posto di. Nella stagione successiva parte col botto ma il girone di ritorno affossa i nerazzurri che arrivano, entrando in Europa League. Annuncia di voler rimanere sulla panchina della squadra, ma, dopo le, decide di risolvere il contratto nel mese di agosto con annessa buonuscita di 3 milioni. Al suo posto arriverà. A pesare sulla scelta un clamoroso ko estivo contro ile le divergenti opinioni sul rinnovo. L’Inter gli aveva proposto un, fino al 2019, con alcune clausole legate alla Champions. L’allenatore aveva insistito per inserire una forte penale in caso di esonero anticipato e di essere coinvolto sul mercato. Un mercato in cui aveva chiesto, invano, i suoi pupilliDopo essere rimasto senza allenare per una stagione, nel giugno 2017 firma con loma, dopo un anno deludente e un quinto posto, rescinde anche con i russi. In questo caso, Mancini lascia sul piatto(per i due anni di contratto rimanenti) e 500mila euro per la stagione corrente. Il tutto per prendersi l’ambito. Posto che ora non gli appartiene più, dopo delle nuove e inattese dimissioni.