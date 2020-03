Ilnon ha ancora una data precisa in cui sarà certo il ritorno in campo. Tante sono le variabili da prendere in considerazione e. I club di Serie A non stanno però a guardare e hanno iniziato a programmare i rientri in campo, in quello di allenamento, per non farsi trovare impreparati quando i battenti del campionato riapriranno. Tutto è ovviamente fluido e in evoluzione,ma a oggi il programma per i 20 club è ben delineato.La ripresa degli allenamenti è prevista per domani a Zingonia dove la sede dell'Atalanta è stata blindata, sanificata e lasciata completamente deserta in questi giorni.I giocatori si stanno allenando sotto un rigido programma individuale nelle proprie abitazioni. La ripresa degli allenamenti in gruppo è fissata per giovedì 19 a Casteldebole.- Due settimane di stop preventivo per il Brescia con Cellino che ha ultimato lo stop e dettato in domenica 29 marzo la data del rientro. Tutti i giocatori sono invitati a rimanere nelle proprie abitazioni fino ad allora.ha fissato, d'accordo con la società, per sabato 21 marzo il giorno della ripresa delle attività, ma la situazione resta in evoluzione e il club sta valutando un'ulteriore slittamento rispetto alla data originale già prevista per ieri.- Il centro sportivo Astori è chiuso da martedì e dopo le positività riscontrate nei 4 tesserati (Vlahovic, Pezzella, Cutrone e un componente dello staff è stato imposto l'auto-isolamento per i prossimi 14 giorni.Anche per il Genoa la rirpesa degli allenamenti prevista per domani è stata slittata a tempo indeterminato e nessuno è autorizzato ad andare al campo sportivo.Anche l'Inter è in auto-isolamento volontario dopo il caso di positività di Daniele Rugani della Juventus. Allenamenti non programmati, ma a partire dal 25 marzo è possibile la ripresa.L'isolamento della Juventus al JHotel, dopo il caso della positività di Rugani, è iniziato e durerà per due settimane. Anche per i bianconeri la data di ripresa sarà possibile dal 25 marzo in poi.Lo stop iniziato il 7 marzo è stato prorogato da Inzaghi e Lotito fino a sabato 21 marzo giorno in cui si riprenderà l'attività. Obbligo di restare a Roma per tutti, stranieri compresi.Liverani ha confermato venerdì che la ripresa, prevista per domani è slittata di una settimana almeno. La nuova data è stata fissata a lunedì 23 marzo, ma si dovrà verificare l'evolversi della situazione coronavirus al sud.Dopo il rompete le righe il Milan ha scelto di allungare il periodo di riposo concesso ai giocatori a cui è stato consegnato un dettagliato programma di allenamento individuale. Non si tornerà più in campo il 17, bensì il 23 marzo.Il Napoli è stato l'ultimo club a sospendere l'attività e con oggi sono due i giorni di riposo concessi alla squadra da Gattuso. Da programma la squadra dovrebbe ripartire mercoledì a Castel Volturno, ma Gattuso, insieme e Insigne e al medico sociale, dovranno rivalutare la situazione.Mercoledì prossimo è la data prevista per il ritorno in campo dei tesserati del Parma anche se non c'è certezza da parte della società emiliana. Lo stop agli allenamenti era stato dato il 10 marzo e si potrebbe arrivare al 24 marzo per sicurezza.Sospesi gli allenamenti della Roma, ma non a lungo. Fonseca ha concesso qualche giorno libero ai giocatori che però sono attesi nuovamente a Trigoria nella giornata di mercoledì. A conti fatti lo stop durerà 7 giorni.La situazione più critica è quella di casa Sampdoria con tutti i tesserati a cui è stato imposto di non lasciare le proprie abitazioni. Tutti sono in quarantena e la situazione è in continua evoluzione dato l'elevato numero di contagi.Stop fino a martedì per i ragazzi di Roberto De Zerbi che, a differenza degli altri club, non si sono messi in quarantena ma sono considerati al pari di tutti i cittadini italiani. Gli allenamenti potrebbero essere ulteriormente rimandati, ma al momento, restano programmati per mecoledì.La ripresa delle attività inizialmente programmata per oggi, è stata posticipata fino a nuova comunicazione. Difficile si vada oltre il 25 marzo, ma è stata data indicazione ai giocatori di restare nelle proprie abitazioni.Ancora non si conosce la data del rientro in campo anche del Toro di Moreno Longo che ha distribuito un rigoroso programma individuale ai suoi ragazzi.Udinese in isolamento dal momento in cui è stata resa nota la positività dei ragazzi della Fiorentina. I calciatori resteranno a casa fino al 22 marzo e la ripresa degli allenamenti, fissata inizialmente per domani, slitterà al 23 marzo.Il club è in quarantena da giovedì scorso, quando è risultato positivo Gabbiadini. L'auto-isolamento è prolungato fino al 22 marzo dato che, al momento, nessuno dei tesserati ha registrato sintomi di allarme.