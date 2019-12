Tutti in vacanza. Fallito l'esperimento del Boxing Day, la Serie A si ferma, e i calciatori possono godersi qualche giorno di meritata vacanza. La Lazio si godrà una settimana ferma ai box, per ricaricare le energie dopo il successo di Supercoppa italiana a Riad, in Arabia Saudita. E le vacanze dei biancocelesti parlano arabo. Non solo le loro, a dire il vero.



TUTTI A DUBAI - Tutti a Dubai: dopo la vittoria, Inzaghi con la compagna Gaia si è fermato a Dubai per qualche giorno di sole e mare. E non è rimasto solo: anche Ciro Immobile con Jessica si è goduto le spiagge e gli hotel degli Emirati. Che sono stati scelti anche dal serbo Milinkovic Savic, con la fidanzata. In realtà, mezza Serie A, come ricorda GQ Italia, si è fermata a Dubai: dal milanista Piatek ai calciatori del Torino Izzo, Verdi, Baselli e Parigini; gli interisti Lukaku e Candreva; il portiere della Sampdoria Audero e De Maio e Mandragora dell'Udinese.