Tutti contro Claudio Lotito. Come riporta il Messaggero, il presidente della Lazio è al centro della bufera: prima la “partitella proibita”, poi gli articoli con le classifiche dei rigori pro-Lazio e i servizi tv su presunti pagamenti in nero di oltre 10 anni fa nei confronti di Mauro Zarate. Una serie di situazioni molto diverse che vedono coinvolto il presidente biancoceleste.



BRUTTA SORPRESA LOTITO - L'ennesima brutta sorpresa arriva dal procuratore federale Chiné che, dopo aver aperto un procedimento contro il n. 1 biancoceleste per le sue frasi su "Juventus-Inter", ora vuole, di nuovo, fare luce sullo stipendio di Zarate. Di nuovo, perché a Via Po ai tempi già chiesero lumi, per poi archiviare tutto. Il servizio de "Le Iene" è stato posticipato per permettere la replica di Claudio Lotito, che dovrà rispondere atutti questi attacchi, uno dopo l'altro.