Proprio non va giù. Non ci vogliono stare. Per loro non può continuare così. Non va che la Juve possa vincere l’ennesimo scudetto e qualche altro trofeo. La Champions, forse, ma il campionato no.E, intendiamoci, non c’è nulla di male, non è un complotto, un accerchiamento. No. E’la paura, il timore che, se va avanti così, addio pathos della competizione, addio sana incertezza, addio, insomma, allo spettacolo del calcio in Italia. Sì, perché se come negli anni passati, la Juve chiude il campionato con mesi di anticipo o con 15-20 punti sulla seconda, se si sa già come va a finire,