Per Moggi, per Massimo Mauro anche (non si sa che partita abbia visto perché - secondo lui – “i bianconeri contro il Sassuolo hanno segnato solo su contropiede”). Anche la maggior parte dei commentatori storce il naso:Insomma, questa Juve non piace: non gioca bene, è intermittente, alterna sprazzi di sole a troppe pause confusionarie.In più, resta l’endemico (c’era anche prima) problema a centrocampo: nessuno sembra saper agire al meglio davanti alla difesa e i “parametri zero”, finora, valgono appunto, zero.