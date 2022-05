Dopo la promozione del, ottenuta in finale contro il Pisa,Il mercato inizierà ufficialmente il primo luglio ma già molte società si stanno muovendo per arrivare pronte all'inizio del campionato che inizierà nel week end tra il 13 e il 14 agosto. In particolare,Di seguito, la situazione di tutte le panchine della Serie A, tra addii certi, conferme sicure e posizioni ancora incerte.: Gian Piero Gasperini - In bilico (ci sarà un incontro con la società).: Sinisa Mihajlovic - Confermato.: Fabio Pecchia - Addio (ancora da scegliere il sostituto).: Aurelio Andreazzoli - In bilico (si va verso l'addio).: Vincenzo Italiano - Confermato.Massimiliano Allegri - Confermato.Maurizio Sarri - Confermato (pronto il rinnovo): Marco Baroni - Confermato.Simone Inzaghi - Confermato (pronto il rinnovo).Stefano Pioli - Confermato.Giovanni Stroppa - Confermato.Luciano Spalletti - Confermato (ma il rapporto resta in bilico).José Mourinho - Confermato.Davide Nicola - Confermato.: Marco Giampaolo - In bilico (si va verso la conferma).Alessio Dionisi - Confermato.Thiago Motta - Addio (in vantaggio Gotti per sostituirlo).Ivan Juric - Confermato.Gabriele Cioffi - Addio (Sottil il favorito per prendere il suo posto).Igor Tudor - Addio (pronto Cioffi a sostituirlo).A meno di soprese,Ancora in bilico la posizione diI due allenatori, nonostante il raggiungimento della salvezza dovranno parlare con rispettivamente i dirigenti di Empoli e Sampdoria per decidere il futuro. Per quanto riguarda la panchina toscana,UfficialeIl tecnico ha già dato l'addio all'Udinese ed è pronto un biennale per lui.sotto contratto con l'Ascoli.il cui addio sarà ufficializzato a breve. Ballottaggio aperto invece per la panchina della Cremonese; Pecchia ha deciso di lasciare dopo la promozione e i candidati per ricoprire la sua posizione sono Massimiliano Alvini, attualmente al Perugia e Filippo Inzaghi. Infine, la situazione legata aanche la prossima stagione.