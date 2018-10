Tre anni esatti sono passati dalla vittoria del Sassuolo contro la Lazio. In difesa, proprio quel 18 ottobre Francesco Acerbi aiutava i neroverdi a battere 2-1 la squadra romana. Da quel giorno, come riporta il Corriere della Sera, Acerbi non ha saltato più neppure una partita.



ACERBI DI FERRO - Il difensore italiano ha dimostrato una tenuta e una correttezza di ferro, è rimasto sempre in campo, comprese le 8 gare di questa stagione. Inzaghi non rinuncerebbe mai a lui, anche grazie alla sua grande correttezza: in 115 partite ha ricevuto solo 7 gialli.