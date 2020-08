Manuel Locatelli, a sorpresa, riflette. Come rivelato da La Stampa, il centrocampista ha alcuni dubbi sulla Juve. Il giocatore del Sassuolo sogna il grande club, ma sa che un posto da titolare fisso nella prossima stagione può valere l’Europeo. Posto fisso che con De Zerbi è assicurato, con Pirlo no. Per questo l'ex Milan al momento si è preso del tempo e attende.