Nell'anno solare 2020 che sta volgendo al termine nessuna squadra ha fatto tanti punti quanti quelli del Milan in A:, Stefano Pioli ha anche stabilito la miglior partenza di sempre, per il Milan nell'era dei tre punti: meglio rispetto a grandi del passato come Ancelotti, Capello e Allegri., una cooperativa del gol che spesso non ha fatto sentire più di tanto l'assenza di un giocatore fondamentale come Zlatan Ibrahimovic.Gli allenatori sono spesso inquadrati all'interno di una categoria. Ci sono profeti, i visionari, gli sperimentatori, gli scienziati e i gestori. Quest'ultima ha spesso un'accezione negativa, viene spesso utilizzata per rappresentare un limite. Stefano Pioli oggi, così come Massimiliano Allegri in passato, rappresenta invece la massima esaltazione del termine gestore:I suoi ragazzi lo seguono con attenzione e dedizione, pronti a migliorarsi giorno dopo giorno grazie ai suoi consigli e i suoi suggerimenti dal punto di vista tecnico-tattica.Un maestro della normalità che di questi tempi vale ancora di più rispetto al passato.Stefano Pioli, in 4 mosse, ha cambiato il Milan: è passato al 4-2-3-1. Ha lavorato e ida esterno alto, lui che nasce terzino, e ora si trova un giocatore in grado di dare un equilibrio straordinario alla squadra.preferito in tempi non sospetti all'ex titolare Mateo Musacchio, si è rivelata una intuizione estremamente produttiva.- Guardando la carriera di Stefano Pioli, a livello numerico, la migliore stagione è stata la 2014-15. Allora era alla guida della Lazio e chiuse il campionato al terzo posto con 69 punti frutto di 21 successi, 6 pareggi e 11 sconfitte: 1,82 la media punti a incontro. Adesso sta riscrivendo la sua storia: con 34 punti in 14 giornate (10 successi, 4 pareggi e 0 sconfitte: media di 2,42 punti a incontro) la sua partenza è perfettaMa il tecnico emiliano non si è mai lamentato, non ha cercato alibi e non ne ha forniti ai suoi giocatori. Un modus operandi in controtendenza con alcuni suoi illustri colleghi italiani. Ai problemi ha cercato e trovato sempre delle soluzioni, vincendo lo scetticismo iniziale dei propri tifosi che ora vedono in lui il condottiero perfetto per rincorrere il sogno scudetto.