Tutti ne parlano bene ma alla fine non gioca mai. O quasi.perché, in mezzo alle dichiarazioni di facciata, ce ne sono alcune che colgono nel segno e quelle del centrale olandese e quelle rilasciate oggi in conferenza stampa dall’allenatoremeritano particolare attenzione. “, non è come per i centrocampisti. Parliamo con tutti i giocatori ma non credo che sia necessario farlo con lui: Matthijs è in forma e merita di giocare al 100%, ma ovviamente”, ha dichiarato il tecnico. Che oggi punta con decisione sull’ex napoletano Kim, inseritosi da subito nel suo sistema di gioco, e sul rilancio di Upamecano, uno dei calciatori più negativi della passata annata.- La stampa tedesca è ovviamente partita alla ricerca dei motivi per i qualidi Bundesliga e sia rimasto in panchina per tutta la durata del match d’esordio in Champions League contro il Manchester United. Venendo “relegato” in alcune occasioni addirittura alla posizione di mediano davanti alla difesa. Secondo i bene informati,avversaria. Situazione nella quale Upamecano e Kim risulterebbero più efficaci. Una nuova sfida che il giocatore si è prefissato di vincere, ma che passa anche da un’assunzione di responsabilità che vada oltre gli sfoghi in pubblico - come quello dei giorni scorsi - che qualsiasi allenatore digerisce malvolentieri. Tanto più uno piuttosto rigido negli atteggiamenti come Tuchel: ". Io sto facendo tutto ciò che dice, giocando anche a centrocampo, per soli dieci minuti. Non lo capisco, ma non mi deve spiegazioni”.- Il problema di fondo di tutta la questione è che(più 10 di bonus)- dopo i primi mesi vissuti assieme nella stagione passata -, come rammenta la burrascosa conclusione della sua avventura al Chelsea. Possibile che il club campione di Germania abbia sostenuto un investimento così importante pur conoscendo le riserve - legittime - del suo allenatore in merito alle caratteristiche? E’ possibile se si analizzano maggiormente in profondità le ragioni che hanno animato molte delle scelte più importanti compiute dai vertici dirigenziali negli ultimi anni: da quelle dei calciatori a quelle degli allenatori. Ben 8 quelli cambiati negli ultimi 10 anni.netti: una scommessa imponente e rischiosa, da vincere a tutti i costi da parte di tutti per non vedersi appiccicata addosso l’etichetta di flop.