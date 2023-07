quello che sembra essersi instaurato tra il centrocampista giapponese classe '96 e il nostro Paese, in attesa che dalla teoria si passi alla pratica. Svincolatosi dall'Eintracht Francoforte lo scorso 30 giugno,- prima che Maldini e Massara, i suoi principali sponsor, fossero sollevati dai rispettivi incarichi - Kamada resta un enigma di questa finestra di trasferimenti, essendo potenzialmente un'occasione a costo zero per diverse formazioni in Europa ma che nella realtà dei fatti, alla ricerca di innesti di qualità per affrontare una stagione che la vedrà nuovamente protagonista in Champions League e per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Milinkovic-Savic.- Diverse sono le idee al vaglio della società biancoceleste che, dopo l'acquisto dell'attaccante argentino Taty Castellanos, è entrata in una fase di riflessione dettata dalla possibilità di tesseraredella Dinamo Mosca, a loro volta in possesso di passaporti non comunitari. A differenza degli ultimi due profili, per i quali rimangono in piedi delle trattative coi rispettivi club di appartenenza, Kamada è un nome che intriga in maniera particolare per l'opportunità di dover investire solamente sull'ingaggio.- La stessa ragione per la quale la Roma ha sondato l'ipotesi di arrivare al nazionale giapponese nelle passate settimane, prima di dirottare le sue attenzioni su Renato Sanches del Paris Saint-Germain., sulle tracce di Kamada da diverse settimane e seriamente intenzionate ad aggiungere, che freme affinché Lotito dia il definitivo via libera ad un mercato che, nonostante gli introiti garantiti dalla qualificazione alla Champions e quelli dalla cessione di Milinkovic in Arabia Saudita, continua ad essere dell'immobilismo più totale. I prossimi giorni saranno dunque quelli della verità, pure per Kamada.