Tutti pazzi per EdinsonDopo la fine della sua avventura con ill’attaccante uruguaiano è prossimo a trovare una nuova sistemazione. Tanto da aver attirato l’attenzione dei bookmaker. Da qualche giorno sono insistenti le voci che vogliono l’ex centravanti del Napoli in Portogallo. Conferme che arrivano anche ai trader che quotano a 1,33 un suo passaggio al. Si parla di un’operazione quasi conclusa sulla base di un ingaggio annuo da 2,5 milioni di euro per l’attaccante, con un contratto biennale, più un bonus. Ma il club portoghese non è il solo interessato al "Matador". Per i bookmaker, riferisce Agipronews, è forte anche lache, in vista della ritrovata Champions League, sta cercando giocatori d’esperienza. L’arrivo aè offerto a 4,50. Attenzione, però, all’altra squadra della Capitale. Vivo, ormai da tempo, è l’interesse della Roma che potrebbe far partire un vero e proprio derby di mercato per accaparrarsi Cavani. Ipotesi più difficile per i betting analyst che fissano in lavagna a 15,00 l’approdo del 33enne. Ben più plausibile invece un futuro all’di Simeone, offerto a 6,50. Tra le pretendenti ci sono anche ilche ha ritrovato la Premier League dopo 16 anni (7,50) e il(10,00) che la prossima stagione proverà a centrare la qualificazione in Champions League. Più defilate poi tutte le altre. L’è data a 15,00, mentre l’ipotesi inglese sembra non attrarre più di tanto.n quota a 20,00, cona 33,00.