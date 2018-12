Tutti pazzi per Dasha Dereviankina, la 'Megan Fox ucraina'. La 28enne modella, fidanzata con Stefano Sala, il modello ex velino concorrente del Grande Fratello Vip 3, spopola su Instagram, dove ha raggiunto i 641 mila followers. Classe 1994, Dasha è nata a Kiev e ha sfilato a lavorato per diversi brand di moda importanti prendendo (Bill Cost e Guess ad esempio). Nel suo curriculum, c'è anche la collaborazione con diverse agenzie di moda di prestigio, come StarSystem Models e IMG NY. Oltre all'ucraino, la modella parla altre tre lingue: russo, tedesco e inglese. La Dereviankina ama anche il fitness e lo sport, anche se non è dato sapere per quale squadra faccia il tifo...