Un no, poi un altro e un altro ancora. Così. Per rinunciare a lui servirebbero condizioni che per il momento i rossoneri non sembrano disposti ad accettare: tra i 35 e i 40 milioni di euro, oltre alla possibilità di concordare un rientro alla base a cifre prestabilite. Senza dimenticare un altro dettaglio mica da ridere: Sarri vuole tenere Demiral e Demiral vuole giocarsi le sue chances in bianconero. Così con un reparto di centrali tanto abbondante,. Che nelle gerarchie dei difensori bianconeri rischia di scivolare nuovamente in coda nonostante l'arrivo di un suo mentore come Sarri, o almeno è quello che sperano le tante pretendenti. Anche se in casa Juve, per ora, sembra restare solida l'idea di partire con cinque centrali. A meno che non arrivino proposte irrinunciabili.– Offerte fin qui non pervenute. Ma nell'aria anche per Rugani. Sondaggi o forse qualcosa di più sono arrivati dalla Roma e dallo stesso Milan, sempre alla ricerca di un altro difensore di primo piano.. Il problema in questo caso è economico, ai sondaggi dei Gunners è stato risposto con una valutazione iniziale che per il momento spaventa il club londinese: per meno di 40 milioni non se ne parla, anche considerando il no rifilato al Chelsea nella passata stagione e il ricco rinnovo firmato di recente. Troppo in questo momento per l'Arsenal, che però potrebbe tornare alla carica nei prossimi giorni. E Rugani?e gradualmente è riuscito a conquistarsi grande considerazione in società, pur restando un'alternativa e mai un titolare. In questo senso la Juve è sicura che al prezzo di Rugani (meno di 4 milioni) non si troverà mai un giocatore di pari livello e affidabilità. Incedibile forse non lo è mai stato, ma servirà davvero una grande offerta per cambiare i piani dei bianconeri: arriverà? FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com