Tutti pazzi per Gasperini: i bookie vedono la Roma in pole, in quota spunta l’opzione Juventus

Le ultime parole di Gian Piero, che negano la possibilità di un rinnovo con l’hanno stuzzicato l’attenzione di diversi club della Serie A, che nella prossima stagione potrebbero cambiare tecnico. Tra questi la, dove Ranieri terminerà a maggio il suo impiego da “traghettatore”. Per i bookmaker i giallorossi sono in pole per l’attuale allenatore nerazzurro: susi gioca a 3,50 l’approdo in estate di Gasp nella capitale, seguito a 7,50 dal Milan, alle prese con una gestione Conceicao sotto le aspettative.Dopo le eliminazioni in sette giorni tra Champions League e Coppa Italia anche la posizione di Thiago Motta non è così salda: un ritorno di Gasperini alla Juventus, dove ha iniziato nel settore giovanile del club, paga 15 volte la posta.