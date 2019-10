E' uno dei tanti baby talenti che in questa prima parte di stagione si stanno mettendo in mostra e attirando su di sé gli sguardi dei più grandi club europei. Oltre ai vari Sancho, Havertz, Esposito, c'è anche (e soprattutto) ​Erling Haaland ad avere mostrato al mondo le sue potenzialità. Secondo il Mirror, il classe 2000 del Salisburgo è già obiettivo concreto di diversi club europei: Real Madrid, Barcellona e Manchester City pronte a darsi battaglia per il norvegese.