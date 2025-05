Tutti pazzi per Mastantuono: Inter, Juventus e Milan tra i 17 club in corsa. Svelata la cifra della clausola rescissoria

. No, non è solo un modo di dire per capire come il talento del 17enne delLa perla nel Superclasico con il Boca Juniors ha riacceso i fari sul classe 2007 di Azul, l'opera d'arte su punizione è stata un'ulteriore prova - se mai ancora servisse - delle qualità balistiche e della personalità del ragazzo. Marcelo Gallardo e il River Plate provano a proteggere il giovane talento argentino, ma ormai Mastantuono ha calamitato le attenzioni delle big europee e dall'Argentina piovono conferme sui nomi delle pretendenti.

- Anche in Italia c'è chi studia da tempo la situazione del mancino 17enne. Su Calciomercato.com, ad esempio, vi abbiamo raccontato del, Mastantuono piace tantissimo ai rossoneri che con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo potrebbero provare ad approfondire i discorsi ( LEGGI QUI ).Sulle tracce dell'argentino, però, ci sono anche altre società della Serie A: l'è sempre attenta al panorama dei migliori talenti argentini e non è chiaramente esclusa dai discorsi anche in questo caso, anche laosserva la situazione.

- La conferma l'ha data oggi Olé, che ha evidenziato come ad oggi siano ben, divisi nei principali campionati europei: detto di Inter, Juve e Milan per l'Italia, troviamoin Spagna,in Germania,in Francia,United,in Inghilterra. A queste si aggiunge anche il, che ha fatto un tentativo senza successo, mentre ilresta più defilato.

- Una sorta di Royal Rumble per Mastantuono all'orizzonte insomma, nella quale - al netto del budget necessario per tentare l'affondo - non ci sono favoriti. E' quanto filtra proprio da Olé, secondo cui il classe 2007: "Il miglior club sarà quello che lo vorrà", il messaggio che si legge.- Ma tornando al budget,Il quotidiano argentino svela le cifre dellapresente nel contratto che lega il 17enne al River Plate:, una somma importante e che non tutti i club in corsa potrebbero o vorrebbero versare. Non necessariamente l'importo definitivo per chiudere l'eventuale operazione, perché i Millonarios non chiudono la porta a un altro tipo di accordo:

Il prezzo è noto e le pretendenti in fila pure: tutti pazzi per Mastantuono.