Julian Alvarez è il nuovo gioiello del calcio sudamericano sul quale hanno acceso i riflettori molti club europei. Dalla Fiorentina al Milan per rimanere in Italia, ma secondo quanto racconta Tyc Sports alla fila per il classe 2000 del River Plate si sarebbe aggiunto anche il Manchester City, pronto a pagare la clausola di 20 milioni di euro.