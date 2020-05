Inter, Milan e Juventus. La battaglia per arrivare a Sandro Tonali è racchiusa in tutte e tre le big storiche del nostro campionato. Secondo il Corriere dello Sport, nonostante si debba passare da un accordo con il Brescia tutt'altro che semplice, a parità di offerte a spostare gli equilibri sarà comunque la volontà del giocatore che sarà chiamato a prendere una decisione tecnica importante per il proseguo della propria carriera.