Tutti su Eljif Elmas. La Lazio ha provato a bruciare la concorrenza, che è aumentata a dismisura. Più ci si avvicina alla finestra di calciomercato, più spuntano pretendenti per il talento del Fenerbahce. Uno dei pallini di Igli Tare rischia di andare in una big europea, che potrebbe bruciare la Lazio sul tempo.



MERCATO LAZIO - Sul giocatore ci sono tantissime pretendenti, tra cui Inter, Fiorentina, Zenit, Tottenham e Atletico Madrid. Dalla Turchia, nelle ultime ore parlano di una rosa di candidate in forte aumento: si registra l'interesse di Napoli e Arsenal. Il classe '99 potrebbe finire al centro di un'asta: l'Inter già avrebbe avviato i contatti con il club del Faro.