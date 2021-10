L'uomo dei record ha fatto centro, di nuovo. Decidendo di esagerare questa volta, con una doppietta d'autore al Barcellona, che ha sancito verosimilmente la parola fine sul ciclo di Ronald Koeman e attirato le attenzioni dei principali club europei nei suoi confronti.e le due reti con cui ha contribuito al prestigioso successo del Benfica sui blaugrana nella sfida di mercoledì sera ha ulteriormente posto i riflettori sul talento uruguaiano., alla ricerca di un calciatore sul quale costruire un progetto per gli anni a venire, l'ex Almeria, come riferisce il quotidiano lusitano Record.- Accostato da un certo Diego Forlan sia a Luis Suarez che ad Edinson Cavani, i due calciatori di cui proverà a raccogliere l'eredità pure con la maglia della Celeste,oltre alla duplice marcatura contro il Barcellona, che lo hanno resoper club. Nonostante l'investimento fatto dal Benfica nelle scorse settimane per l'attaccante titolare dell'Ucraina Yaremchuk, prelevato dal Gent per poco meno di 20 milioni di euro, il tecnico Jorge Jesus non ha voluto rinunciare alle qualità fisiche e tecniche del bomber sudamericano, che- Caratteristiche che non sono sfuggite agli osservatori delle due squadre milanesi, così come a quelli dell'Atletico Madrid e del Manchester United, avvistati proprio mercoledì al "Da Luz" in occasione della partita contro il Barcellona. Darwin Nuñez fu acquistato per 24 milioni di euro nell'estate nel 2020 eUna cifra significativa per un calciatore ancora in fase di consacrazione ma non inaccessibile per chi, come Inter e Milan, è chiamato a lavorare in anticipo all'individuazione di un attaccante di maggiore prospettiva rispetto ai vari Dzeko, Ibrahimovic e Giroud.