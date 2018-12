Non chiamatela più sorpresa. Dopo cinque mesi Christian Kouamé è diventato a tutti gli effetti una certezza, del Genoa e della Serie A. A parlare sono i numeri, tre gol e quattro assist in 19 partite, e le prestazioni, tutte convincenti, non è un caso che chi si sia seduto sulla panchina del Grifone, ovvero Ballardini, Juric e Prandelli, gli abbia sempre dato fiducia, venendo ripagato. Il Genoa, che ci ha visto lungo prelevandolo in estate dal Cittadella per 5 milioni, al termine di una stagione in doppia doppia (11 gol e 11 assist), si frega le mani, è consapevole che lo perderà a giugno ma è pronto a scatenare un'asta. Molto ricca.



IDEA NAPOLI - Il presidente Preziosi in questi giorni è stato categorico: non si vende a gennaio, le offerte verranno valutate solo dopo l'ultima giornata di campionato. Ma il Napoli, il club attualmente maggiormente interessato, sta provando a fargli cambiare idea, per battere la concorrenza che ogni giorno che passa è sempre più agguerrita. La proposta di De Laurentiis è quella di prendere subito Kouamé e di lasciarlo in prestito sotto la Lanterna, per il momento però non arrivano segnali incoraggianti da via Ronchi.



PISTA SPAGNOLA - Il Genoa rimane fermo sulle sue posizioni, vuole aspettare giugno, per alzare il prezzo, che attualmente è di circa 35 milioni di euro. Sulla punta ivoriana ci sono anche Roma, Milan e Valencia, che nelle ultime ore ha manifestato un interesse concreto anche all'entourage del giocatore. Il suo futuro, insomma, è tutto da decidere.