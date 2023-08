Gentile Procuratore,sono un allenatore come tanti altri. Stamattina leggo dappertutto della scelta di Mister Mancini (si concretizzerà?) e allora mi sono detto: ma io cosa sto a fare nel mio paesello con 30 bambini da allenare 3-4 volte a settimana per 300 euro al mese? Vado a cercare fortuna altrove, in Arabia magari. Lo avranno pensato in tanti, ma occorre ragionare prima di imprecare contro tutti e tutto. Svegliato dal sogno e riacquistato il lume della ragione ecco cosa penso: per arrivare a guadagnare 30 milioni di euro all'anno occorre avere il curriculum di Mancini, non basta la passione per il calcio. Dai non scherziamo: ora c'è la corsa al calcio arabo, ma questa occasione lavorativa è giustamente riservata a pochi eletti, calciatori e/o allenatori di altissimo livello.Mi spiace, ma iostoconmancini!Saluti a tutti da Mister X, quello dei 30 bimbi (a me poi va bene così), mi basta il loro sorriso quando arrivano al campo!Caro Mister X,Quella all'orizzonte di diventare il ct della Nazionale dell'Arabia Saudita con un contratto da 90 milioni di euro non poteva che amplificare ancora di più il clamore delle dimissioni da ct della nostra Nazionale.I commenti su quanto ormai noto li lascio ai nostri utenti di calciomercato.comdel sorriso dei loro piccoli giovani atleti che arrivano al campo per giocare a calcio. Complimenti!