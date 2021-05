Damiano, Viktoria e i Maneskin volano dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2021. Erano millenni che la rappresentanza italiana all'Eurovision Song Contest non fosse favorita al betting! Hanno stravolto tutti i quattro ragazzi che sono apparsi e si sono fatti un nome a X Factor, dove un curioso ballottaggio finale li vide sconfitti sul filo di lana da Lorenzo Licitra, voce operistica che poco c'entrava con i ragazzi di Roma. Stasera su Rai 4 diretta della seconda semifinale cui l'Italia non partecipa essendo qualificata di diritto all'atto finale, in programma sabato a Rotterdam (Olanda).



Uno sguardo a volo d'uccello su favoriti e quote: i Maneskin hanno la maggiore chance, con quota che balla da 3,5 a 4; a ridosso Malta e Francia (da 4 a 5); poi Svizzera e Ucraina (da 8 a 10), Islanda e Bulgaria (da 13 a 17). L'outsider che ha colpito di più nella prima semifinale? La cantante di Cipro, bionda e carinissima. La sua vittoria vale 41 contro 1.



Ma è meglio stare "Zitti e Buoni", sono i nostri Maneskin, per il momento, a dirigere le danze. Gli altri? Tutti ad inseguire!