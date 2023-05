. La qualificazione alla finale di Champions contro una milanese. Il Real non ha retto il vantaggio die nel secondo tempo è stato acciuffato dal City con una bordata di, il giocatore che ha creato i veri problemi alla squadra di Ancelotti. Non, oltre a Kroos rimasto poco oltre la coppia difensiva. Ha palleggiato il City (alla fine 60 per cento di possesso palla), ha attaccato in contropiede il Real,In certi momenti il palleggio degli inglesi è stato troppo lento, tantoché la difesa del Real riusciva quasi sempre a organizzarsi senza affanni. Lo stesso non si può dire di quella del City, nella sua coppia centrale, di non aver chiuso lo spazio sull’attacco e poi sul tiro-gol di Vinicius.Al 20' del primo tempo il Manchester City aveva concluso quattro volte nella porta di Courtois, raggiunto il 71 per cento di possesso palla e contato tre volte i passaggi rispetto a quelli del Real. Al Bernabeu si stava giocando la partita che Guardiola e Ancelotti avevano pensato e che, del resto, rientrava nella storica linea di pensiero dei due allenatori:. E proprio in contropiede il Real è passato in vantaggio. Il merito più grande è stato diche difendeva sulla sinistra gli attacchi (peraltro piuttosto vaghi) di Bernardo Silva e ripartiva appena poteva. Con una di queste ripartenze,. Il Manchester controllava, il Real Madrid segnava.Forse per trovare un po’ di spazio in una difesa così solida, a inizio ripresa il Manchester ha concesso l’iniziativa agli spagnoli. Non prima però di averci provato seriamente con: era la prima vera palla-gol del City, ma Courtois ha parato. Il Real ha protestato per un tocco di mano di Grealish in area di rigore (Ancelotti è stato ammonito) e quando la partita sembrava spingersi anche nello sviluppo del gioco dalla parte madridista il City ha pareggiato., stavolta per Courtois è stato impossibile arrivarci.Il Manchester ha rallentato, l’uno a uno stava bene agli inglesi. Il Real ci ha provato ancora e per due volte, fino a quel momento mai impegnato seriamente, ha chiuso la porta con due grandi interventi, il primo su un colpo di testa di Benzema (che si era visto poco), il secondo su un tiro dalla distanza (un altro...) di. La curiosità è che