Tutto facile per il Newcastle di Tonali: 3-0 sul Leicester, agganciata la zona Champions League

53 minuti fa



Tutto facile per il Newcastle che passa 3 a 0 in casa del Leicester e alimenta la sua corsa verso la prossima Champions League. La squadra di Tonali - in campo per tutti i 90 minuti - aggancia il Chelsea al quarto posto, avendo una gara in meno, con i Blues che restano avanti per ora per la differenza reti. Occorre ricordare come, con ogni probabilità la Premier League avrà 5 posti per la Champions.



La gara viene incanalata subito dalla doppietta di Jacob Murphy (al 2' ed all'11'). Il tris invece è merito di Harvey Barnes al 34': Notte fonda invece per il club allenato da Van Nistelrooy: le Foxes sono penultime. Dietro di loro solo il già retrocesso Southampton, davanti l'Ipswich anch'esso ormai destinato alla retrocessione vista il grande distacco dai Wolves, quartultimi.