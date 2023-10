: un'eternità calcistica, anche per chi ha visto progressivamente cambiare il proprio ruolo all'interno della Juve.. Perché la chiusura del cerchio è quella che ha visto Locatelli trovare la rete da tre punti di questo Milan-Juve (con la complicità di Krunic) in un giorno evocativo, il 22 ottobre: lo stesso giorno ma nel 2016, invece, aveva segnato il gol da tre punti con la maglia rossonera sempre in un Milan-Juve. Aveva poco più di 18 anni, sembrava la perla di un predestinato che in realtà ha dovuto fare qualche passo indietro per compiere quelli in avanti sperati: la crisi nel Milan dopo il boom di popolarità e visibilità, la ricostruzione psico-tattica nel Sassuolo, la vittoria dell'Europeo e il passaggio alla Juve.“Quel gol mi era tornato in testa già prima della partita. È davvero il destino, lo sapevo di questa coincidenza del calendario e ne avevo parlato con la mia famiglia. La vita è incredibile. Rabiot mi aveva detto che avrei segnato, dalla parte giusta. Per me giocare qui è sempre speciale, sono cresciuto qui poi la vita mi ha portato a fare altre scelte e sono nella squadra dove volevo essere. Poi alla fine ero emozionato, è stato tutto incredibile”, le sue parole al termine. C'è quindi molto di più di quello che può apparire in un tiro da fuori deviato che si trasforma in un gol decisivo.Ha fatto di tutto per sposare la causa bianconera respingendo le sirene della Premier, farà di tutto per restare qui a lungo.