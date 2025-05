Tutto nelle mani del Napoli. E no, nonostante l’addio a Kvaratskhelia, non è una sorpresa

Permettetecelo. Lo rivendichiamo con un certo orgoglio: eravamo stati tra i primi a sostenerlo. La squadra con le chance migliori sarebbe stata quella di. Alla narrativa del decimo posto non ha mai creduto nessuno. La più classica delle strategie "contiane", un refrain ormai persino un po’ stucchevole: tengo basse le aspettative ma so di essere competitivo; se va male allora “l’avevo detto”, se va bene passo per l’eroe che ha fatto l’impresa.Va da sè, vincere non è mai semplice. EEd è proprio sulla base di questa ragione che ci eravamo espressi.per i giocatori richiesti dal tecnico, che uniti a una base solida che solo 12 mesi prima aveva vinto lo Scudetto con margini siderali, facevano del Napoli una serissima contendente.Un Napoli contratto e bruttino; ma soprattutto una squadra incapace di prendersi un margine ampio mentre le altre giocavano ogni tre giorni su tre competizioni. Conte invece toppava brutalmente persino la Coppa Italia con un turnover folle, lasciando al Napoli la prospettiva anni ’80 di chiudere la stagione giocando 39 partite. L’Inter di Inzaghi, se andrà in finale, ne avrà giocate 59. Non esattamente la stessa cosa con l’intensità fisica del calcio contemporaneo…Ecco perché quel Napoli incapace di dare una stoccata già nel mese decisivo, aveva sorpreso. Quei mesi non sono stati tipici di una squadra di Conte; e la nostra teoria in qualche modo è vacillata, restituendoci un’anomalia, specialmente se la comparazione la facciamo alle ‘prime stagioni’ del tecnico salentino, quelle che funzionano meglio.E così la sua cessione è stata, appunto, più un impatto emotivo che altro. Come a dire “ma come, vendiamo il migliore? Ma non dovevamo puntare in alto?”., sostituendo degnamente la versione di Kvara che avevamo visto da agosto a gennaio. Poi, Conte, ha trovato soluzioni tra Raspadori e Spinazzola. Non scontato, ma nemmeno così impossibile. Specie in un campionato dai ritmi - e dal livello - decisamente in calando.I nerazzurri hanno inevitabilmente lasciato qualcosa qua e là, imponendo un ritmo blando a questa stagione di Serie A.In cambio però sono arrivate due semifinali: una di Coppa Italia con un sempre delicatissimo derby; e l’altra di Champions League, che a oggi prospetta per altro almeno il 50% di chance di tornare in finale due anni dopo Istanbul. Anche in quell’occasione l’Inter lasciò il campionato al Napoli. Ma i ragazzi di Spalletti, in quella stagione, incantarono giocando, insieme al Manchester City poi campione, il miglior calcio d’Europa.Ecco, lo stesso non si può dire di questa versione del Napoli, ma esistono molteplici strade nel calcio per arrivare primi al traguardo. ESe cercate il divertimento alla guida, rivolgetevi altrove. Perché in un anno, e in maniera rapidissima, Napoli vede già all'orizzonte il traguardo. Lecce, Genoa, Parma e Cagliari gli ultimi caselli.