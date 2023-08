Sara Croce è un volto noto per i telespettatori italiani. Da Madre Natura in Ciao Darwin a Bonas in Avanti un Altro, la modella e influencer è una delle starlette più in rampa di lancio della nostra tv.



Seguita da 1 milione di follower su Instagram, ha confessato un amore sfrenato per i cavalli, la moda, il basket, i Los Angeles Lakers e il Milan. A DerbyDerbyDerby, ha detto: "I miei famigliari sono tutti milanisti e non penso esista un fan più sfegatato di mio fratello Alessandro. Da piccola mi insegnava tutti i cori". In attesa di vederla a San Siro, possiamo goderci le sue foto più belle sui social. Eccole!