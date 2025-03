, alla luce della prima grande stagione di Serie A alla guida del Como. Il club lariano, del quale l'ex campione spagnolo detiene pure quote del pacchetto azionario, ha ovviamente manifestato tutta l'intenzione di confermarlo alla guida della squadra e far valere il contratto sottoscritto fino a giugno 2028. Nella logica di un progetto ambizioso e in costante espansione, pur trattandosi di una squadra che solo 10 mesi fa ritrovata la Serie A dopo 21 anni di assenza.. Che, anche alla luce della possibile nomina di Fabio Paratici come direttore sportivo , mantiene ad oggi Massimiliano Allegri e il sogno Antonio Conte in cima alla lista delle preferenze. Ma guarda, contestualmente, a profili in linea con la sua filosofia di club che ai risultati ha sempre cercato di abbinare una certa filosofia di gioco improntata allo spettacolo. A Sky Sport Insider, Fabregas ha tracciato un bilancio su quale allenatore creda di essere dopo la prima stagione di Serie A quasi completata: “Nel Como penso che si stiano facendo bene le cose: siamo una società molto giovane, siamo cresciuti tanto, ci sono tante persone nuove dentro lo staff e non mi riferisco solo a quello tecnico: penso per esempio ai data analyst, o all’area scouting. Si fanno ovviamente degli errori, ma stiamo imparando tanto e vedo un grande potenziale”.La “presentazione” di Fabregas a Sky Sport prosegue, illustrando i modelli di allenatori ai quali si ispira (ha già citato in passato i nomi di Pep Guardiola, Arsene Wenger ed Antonio Conte, ndr) e le idee di gioco nelle quali crede: “Mi ritengo fortunato.Da tutti si impara tanto. Noi vogliamo sempre giocare nello stesso modo: la mia squadra deve essere costruita con una mentalità diversa rispetto alle altre, tutti devono avere la stessa idea e andare avanti per la stessa strada. Noi proviamo sempre a fare un piano gara per andare a vincere, che sia propositivo, di mentalità e grande positività. Ogni partita è diversa”.MaCome detto, il classe '87 di Arenys de Mar (Catalunya),e di quella dei fratelli Hartono – proprietari della squadra lombarda –magari con molti dei talenti messisi in mostra quest'anno ancora alle sue dipendenze. Da Nico Paz a Diao, passando per Da Cunha e Caqueret.– dove ha disputato la gran parte della sua carriera da giocatore – è un obiettivo a medio-lungo termine. Per assecondare i propri desideri, Fabregas dovrebbe operare tuttavia un passaggio fondamentale, ossia chiudere ogni vincolo col Como, svestendo pure i panni dell'azionista.Nel frattempo, Cesc continua a crescere, a piccoli passi ma senza porsi limiti. Anche perché a chiarezza di idee non sembra trovarsi in difficoltà: “. E per far questo devo lavorare tanto”.