Tutto sulla clausola di Dybala: cifre, periodo e come si può annullare

Sul contratto di Paulo Dybala con la Roma c'è una clausola rescissoria di 13 milioni di euro valida per l'estero che si attiverà nel mese di luglio, con il quale il giocatore sarebbe libero di lasciare la capitale. Per i club italiani la cifra della clausola sale a 20 milioni. I giallorossi, però, possono annullare questa clausola aumentando l'attuale ingaggio di 3,8 milioni di euro a 6 milioni. La scadenza fissata è per giugno 2025, con opzione per allungare il contratto di un altro anno.



I NUMERI DI DYBALA - Il giocatore ha fatto sapere di voler restare nella capitale respingendo gli assalti dall'Arabia, per la Roma è sempre di più un giocatore centrale nel progetto: "In questo momento gioco con la Roma e mi immagino con la Roma" ha detto l'argentino. Contro il Torino è arrivata la sua prima tripletta in giallorosso, la quarta in Serie A dopo quelle con la Juventus (tutte in trasferta, con la Roma la prima in casa). Nelle ultime 10 stagioni Dybala è il giocatore che ha preso parte più volte ad almeno 15 reti, otto volte. Per capirci, considerando i cinque campionati principali in Europa meglio di lui ha fatto solo Leo Messi con 9. Dybala trascina la Roma e manda un messaggio per il futuro, il club è pronto a fare uno sforzo per trattenerlo