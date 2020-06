è sicuramente uno dei giocatori che più ha accresciuto il suo valore in questa stagione esplodendo, letteralmente, con la maglia deltanto che tutti si sono subito messi in fila per provare ad acquistarlo.(come confermato dal suo agente nella nostra intervista) i sondaggi sono stati tanti, ma intervistato da RMC Sport in Francia l'esterno ha precisato che ha un sogno per il proprio futuro.- "Per ora sto prendendo in considerazione il Sassuolo perché ho parlato con l’allenatore. Vedremo cosa accadrà. Per ora sono sono qui"- "Ho visto molti nomi di grandi club italiani, sì. Questo è lusinghiero. Quando sento di club come Roma, Napoli, Milan, Inter, Juve, è sempre un piacere. Voglio raggiungere i miei obiettivi e vedremo cosa succederà l’anno prossimo".- "È un sogno per tutti i bambini giocare in Champions League o Europa League, tutte queste grandi competizioni europee. Ce l’ho nella mia testa, è un obiettivo per il futuro".- "Direi Spagna e Italia perché sono campionati nei quali l’attacco ha una certa importanza. Anche se il campionato italiano è difensivista sta crescendo sempre di più e diverse squadre cercano di creare gioco: qui è dove sono riuscito ad impormi meglio".