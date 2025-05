Tuttosport - asse Napoli, Inter: intreccio sul futuro di Raspadori e Frattesi

Getty Images

Nel corso dell'estate potrebbe rimanere caldo, che si sono contese lo Scudetto fino all'ultima giornata di campionato, con i partenopei a spuntarla per un solo punto in classifica. I Campioni d'Italia 2025 hanno già terminato la loro stagione e ora potranno pensare a come rinforzare la rosa in vista della prossima annata - in cui torneranno anche le competizioni europee - mentre i nerazzurri hanno la testa, come ovvio che sia, alla finale di Champions League in programma sabato 31 maggio a Monaco contro il Paris Saint-Germain.- Dopo quello che sarà l'epilogo in UCL anche l'Inter potrà ragionare sulle operazioni da fare per mantenere la competitività della rosa a disposizione di Simone Inzaghi:o dove i vari Taremi, Arnautovic e Correa non hanno mai offerto garanzie. Oltre ai nomi che stanno circolando - Hojlund, Zirkzee e Bonny -

- L'eventuale interesse del club meneghino per l'attaccante ex Sassuolo potrebbe anche riaprire la possibilità di vedere Davide Frattesi con la maglia azzurra: il classe '99 dell'Inter già durante la sessione di mercato invernale aveva aperto a una cessione - con Roma e Napoli in primis sulle sue tracce - salvo poi rimanere in Lombardia e risultare decisivo anche nel percorso europeo della finalista di Champions League.