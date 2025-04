Conte via da Napoli? De Laurentiis pensa a Gasperini. E il Milan spera

È bastata una semplice frase sul suo futuro, in realtà una non risposta a una domanda diretta, per creare agitazione in tuttaoggi è concentratissimo sul presente e su un'impresa che per lui è già epica per come si sta sviluppando, ma che potrebbe diventare leggendaria se dovesse andare in porto ovvero la conquista dello Scudetto contro l'Inter "che fa un campionato a parte". Ciò che però preoccupa i tifosi napoletani non è la vittoria o meno del titolo quanto la possibilità di perdere colui che è diventato il nuovo condottiero a fine stagione. E secondo Tuttosport il presidenteha già iniziato a tutelarsi con due possibili alternative.

A margine della vittoria per 2-1 ottenuta sul Milan, infatti, Conte non ha voluto dare rassicurazioni sulla sua permanenza a Napoli in una settimana che è stata ricchissima di voci su un possibile addio e di un interessamento proprio della squadra rossonera battuta poi sul campo. L'allenatore salentino ha così glissato:

Conte, va ricordato,ma come già accaduto in passato a fine stagioneLa possibilità di uscire da un contratto in essere esiste a prescindere da clausole (dietro il pagamento di una penale) o accordi che possono essere stati presi a latere dalle parti a inizio stagione.anche se quanto sta accadendo in campo lo riesce comunque a tenere focalizzato sull'obiettivo che si pone davanti alla sua squadra. Non ha però dimenticato sia le, con la chiusura di un mercato faraonico sì, ma soltanto nelle ultimissime battute, nédove, in piena corsa Scudetto, è stato vendutosenza acquistare un sostituto di pari livello.

De Laurentiis di Conte e del suo lavoro è felice, sa che sta facendo un piccolo capolavoro e, infatti, si sta concentrando molto di più rispetto al passato su fattori extra-campo (come lo stadio) e non sull'operato di chi in campo ci va.il progetto dopo solo un anno non vuole farsi trovare impreparatocome successo nel. E secondo Tuttosport i due nomi sul tavolo in caso di addio sono di primissimo piano e portano a(corteggiato proprio dal Milan) e soprattutto di(che lascerà l'Atalanta a fine anno).