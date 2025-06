Tuttosport - il Torino pensa seriamente a Zaniolo

Getty Images

: il responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati, secondo quel che si legge su Tuttosport, sta riflettendo sul trequartista con il nuovo tecnico Marco Baroni e con il presidente Urbano Cairo. L’opportunità è nata sull’onda delle ultime, recenti chiacchierate con Claudio Vigorelli, agente di Alessandro Dellavalle, 21enne difensore di belle qualità di proprietà del Torino, che resterà in prestito a Modena.Zaniolo, che ha giocato prima all'Atalanta e poi alla Fiorentina senza riuscire a farsi riscattare nella scorsa stagione,dopo qualche esultanza sopra le righe all'Atalanta, un'espulsione a partita finita a Roma con la Fiorentina e soprattutto il caos negli spogliatoi della Primavera giallorossa in occasione della semifinale Scudetto al Viola Park.

- Un profilo come quello di Zaniolo potrebbe fare al caso del Torino per via del sistema di gioco caro a Baroni,che è stato proposto con continuità tanto al Verona quanto alla Lazio. L'ex Aston Villaed è stato molto penalizzato dal cambio di modulo della Fiorentina, che dopo il suo arrivo è passata al 3-5-2., dunque uno slot sugli esterni rimane vuoto. E' Zaniolo l'uomo giusto per riempirlo?