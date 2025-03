Tuttosport - Juventus, c'è anche Tedesco per il dopo Motta. Ecco perché piace

AFP via Getty Images

Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per la panchina della, come traghettatore in caso di esonero di Thiago Motta. Secondo Tuttosport, si tratta di. L'allenatore italo-tedesco è attualmentePer Thiago Motta, l’attesa cresce in vista della sfida contro il Genoa di sabato 29 marzo, match che potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque per la stagione della Juventus. La squadra di Vieira si presenta come un avversario ostico, e una prestazione negativa potrebbe spingere la dirigenza juventina ad accelerare i tempi per un eventuale cambio in panchina. Nel frattempo,

Come si legge su IlBianconero.com,, facendosi notare per la sua capacità di gestire squadre giovani e dinamiche. Dopo un’esperienza nelle giovanili dell’Hoffenheim, ha esordito come allenatore professionista alla guida dell’, club di seconda divisione tedesca. Il salto di qualità è arrivato con lo, dove ha ottenuto un secondo posto in Bundesliga nella stagione 2017-2018, riportando il club in Champions League.Successivamente ha allenato lo, guidandolo fino alla finale della Coppa di Russia. Infine, ha avuto un'esperienza positiva al, vincendo la DFB-Pokal nel 2022., dove ha cercato di rinnovare la nazionale, senza però ottenere risultati eccellenti.

, capace di adattarsi agli uomini a disposizione. Tuttavia, nel corso della sua carriera ha prediletto alcuni moduli. Il 3-4-1-2 è stato uno dei suoi sistemi di gioco preferiti, utilizzato con successo allo Schalke 04 per dare equilibrio tra difesa e attacco. Al Lipsia ha spesso adottato il 3-4-2-1, sfruttando la qualità degli esterni e la rapidità nelle transizioni offensive. Con la nazionale belga ha sperimentato anche il 4-3-3, puntando su un centrocampo tecnico e offensivo., qualora la dirigenza decidesse di affidargli la panchina. Resta ora da vedere quali saranno le prossime mosse del club, mentre i bianconeri si preparano a vivere nove giorni di passione in attesa del match contro il Genoa.