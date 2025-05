Tuttosport - Juventus, Conceicao si gioca la conferma. Anche Milan e Roma interessate

Con l'assenza di Kenan Yidiz, squalificato per due giornate dopo la gomitata a Bianco in Juventus-Monza, toccherà a Francisco Conceicao dare imprevedibilità alla manovra offensiva dei bianconeri. Contro il Bologna, domani alle 20:45 al Dall'Ara, l'esterno portoghese si gioca anche il futuro. Un futuro che, come riporta Tuttosport, potrebbe vederlo in Italia, anche se con altre maglie.

MILAN E ROMA - Stando a quanto scrive il quotidiano torinese, su Conceicao, arrivato in prestito oneroso dal Porto, ma senza diritto di riscatto, ci sarebbero anche Milan e Roma. Le due squadre avrebbero mostrato interesse per l'ala classe 2002, autore di cinque goal e cinque assist in 30 partite al suo primo anno in bianconero. Un anno che, dopo un'ottima partenza, non si sta concludendo nel migliore dei modi. L'ultima rete in campionato risale al 16 febbraio contro l'Inter: da allora 5 presenze, di cui una sola da titolare, un infortunio e zero goal.

CLAUSOLA - Conceicao ha un clausola rescissoria con il Porto da 30 milioni, esercitabile entro il 15 luglio. La Juventus ha una corsia preferenziale, ma tanto dipenderà da queste ultime partite di campionato.

DUE PARTITE - Il futuro del portoghese potrebbe decidersi tutto nelle prossime due: Yildiz non ci sarà contro Bologna e Lazio, gare in cui la Juventus si gioca la qualificazione alla prossima Champions League. Nel 3-4-2-1 di Igor Tudor finora non ha trovato molto spazio (zero partite da titolare), ma senza il turco toccherà a lui. In sette giorni, tra il 4 e l'11 maggio, i bianconeri e Conceicao si giocano tanto. Con Milan e Roma che osservano una possibile evoluzione della situazione.