Tuttosport - Motta allenta la pressione sulla Juventus: ritiro pre partita non più obbligatorio

Dopo le parole distensive in conferenza stampa - "Non deve diventare un peso giocare a calcio. Ok la responsabilità, ma entusiasmo, voglia di creare, prendersi dei rischi perché i giocatori devono farlo," - Thiago, tecnico della, ha dato seguito ad esse con i fatti. Come riportato da Tuttosport, ha concesso ai suoi giocatori la, cosa che era stata resa obbligatoria in seguito all'eliminazione dalla Coppa Italia ai quarti di finale per mano dell'Empoli ai rigori.

Non si è trattato di una punizione, comunque, ma semplicemente di una scelta legata alla nuova organizzazione del club. Senza più coppe da giocare, del resto, nei prossimi tre mesi Thiago Motta avrà l'intera settimana per preparare ogni singolo match, ottimizzando i tempi di recupero e studiando meglio gli avversari. La squadra, in sostanza, dovrà dimostrare di saper sfruttare questa nuova condizione per ritrovare continuità in campionato e chiudere la stagione nel miglior modo possibile, anche con quella compattezza che a volte è un po' mancata e che si puntava a ritrovare grazie al ritiro (che infatti sembra aver dato i suoi frutti). Per oggi, intanto, un cambio di strategia, volto anche a

La Juventus approccia la sfida di questa sera con appena tre punti di distacco dai nerazzurri, con la possibilità, vincendo, di agganciare gli uomini di Gian Piero Gasperini e di tenersi a sei punti di distanza dalla vetta della classifica, occupata dall'Inter che ha vinto la sua partita in rimonta sul Monza.