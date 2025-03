Tuttosport - Nottingham Forest su Frattesi: è il regalo per la Champions

La ventata d'aria fresca portata in Premier League dalpotrebbe restituire alla, nella stagione 2025/26, una delle sue gloriose protagoniste: sono passati decenni da quando i Tricky Trees guidati dal leggendario Brian Clough alzavano due Coppe dei Campioni consecutive, e adesso la classifica del campionato inglese li vedeIl presidente Marinakis e il ds Edu (l'ex Arsenal) stanno preparando di conseguenza una grande sessione estiva di mercato, per far fronte a qualche partenza inevitabile (Gibbs-White su tutti) e cercare di rinforzare nel complesso la rosa che vede l'ex Fiorentina Milenkovic come leader difensivo e l'ex Bologna Nicolas Dominguez come motore del centrocampo.

Secondo Tuttosport, è proprio per il centrocampo che il Nottingham vorrebbe pescare ancora in Italia: occhi puntati su, che finora ha giocato poco in quasi due stagioni all'Inter e vorrebbe più spazio. La valutazione dei nerazzurri non cambia rispetto a quella che ha scoraggiato la Roma a gennaio:. Non ci sarebbero grossi problemi per il prezzo del cartellino, e inoltre Marotta e Ausilio si sono già assicurati per giugno l'arrivo diFrattesi, in questa stagione, che avrebbe dovuto essere quella della consacrazione dopo lo Scudetto vinto da dodicesimo uomo, ha messo insiemepiù altri 7 gettoni in Champions League, 2 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, senza però altre contribuzioni a reti.