La Lazio batte per la seconda volta la Juventus in un mese, stavolta vale la Supercopppa. E in casa Juve finiscono tutti sotto accusa, Sarri compreso. Uno che non ha digerito per nulla la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio è stato Lapo Elkan, parente tretto del presidente Agnelli e tifosissimo juventino.



TWEET AL VELENO - La Lazio sta ancora festeggiando, ed in casa Juve è già polemica. Al termine del match vinto dai biancocelesti per 3 a 1 l’imprenditore ha twittato tutta la sua rabbia: “Juve VERGOGNATI. COMPLIMENTI alla Lazio”.