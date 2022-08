Twente-Fiorentina 0 - 0 (primo tempo 0-0) Marcatori: Assist: Twente (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Hilgers (36' s.t. Bruns), Popper, Smal; Zerrouki, Sadilek (36' s.t. Ugalde); Cerny (22' s.t. Rots), Vlap, Misidjan (22' s.t. Tzolis), Van Wolfswinkel. All. Jans Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (45'+4 s.t. Benassi), Amrabat, Maleh (15' s.t. Mandragora); Ikonè (45'+4 s.t M.Quarta), Cabral (26' s.t. Jovic), Sottil (26' s.t. Gonzalez). All. Italiano Arbitro: Petrescu Ammoniti: 30' p.t. Ikonè (F), 43' p.t. Maleh (F), 45'+1 Propper (T), 13' s.t. Sadilek (T), 18' s.t. Zerrouki (T), 32' s.t. Hilgers(T), 35' Jans (T) non dal campo Espulsi: 45'+3 s.t. Igor (F)