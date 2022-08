Twente-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 19 in diretta su Tv8 in chiaro e su Sky Sport) è una gara valevole per i playoff di ritorno in Conference League. Allo stadio De Grolsch Veste in Olanda si parte dal 2-1 dell'andata a Firenze per i viola. Senza gli indisponibili Castrovilli e Zurkowski, Italiano ha un unico dubbio di formazione al centro dell'attacco, dove Jovic è in ballottaggio con Cabral, leggermente favorito per partire titolare.



LE PROBABILI FORMAZIONI



TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano.



Arbitro: Petrescu (Romania), assistenti Ghinguleac e Grigoriu, quarto uomo Birsan.