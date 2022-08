Il portiere della Fiorentina, Pietro Terraciano è sicuro che la squadra sia pronta ad affrontare al meglio la prossima sfida europea e non vuole vanificare i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Ecco le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della trasferta in Olanda valevole per il playoff di ritorno in Conference League sul campo del Twente: "Non abbiamo scuse, oltre al passaggio del turno ci giochiamo...".