Momenti di panico e apprensione in Olanda nel pomeriggio: l'amichevole tra Stevo ea Geesteren.Un gruppo di tifosi del club aveva realizzato, causando il ferimento di alcuni tifosi presenti dietro una delle due porte: come dichiarato dal club, tutti i feriti, una decina, sono fortunatamente coscienti.Sia i giocatori che i presenti sono intervenuti in soccorso dei tifosi, poi sono arrivate cinque ambulanze, vigili del fuoco e polizia.