Le parole dialla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro la"Adesso lo stadio è completamente esaurito e perciò pensiamo che sarà un vero spettacolo. Immagino che se ci fossero più biglietti ne venderemmo ancora. Qperché ci appoggia la nostra gente. Giochiamo in modo differente, saremo lucidi fin dall'inizio".FILOSOFIA - " La filosofia sarà la stessa di sempre. Dobbiamo vincere, ovviamente e dobbiamo fare più di due gol alla Viola. Abbiamo chiesto alla Federazione di non giocare in campionato per riposarci. Adesso la squadra è in grande forma. Julio Pleguezelo non gioca perché gli fa male lo stomaco."- Penso che la Fiorentina abbia il 73% di possibilità di vincere, però la Fiorentina non gioca in casa e dunque perde il 15% delle possibilità e dunque siamo al 58% di possibilità di passare per i viola e 42 per noi. Sono 10 anni che la Fiorentina non entrava in Europa e adesso il pubblico vive sensazioni speciali."SULLA PARTITA - "Per gli italiani questo caldo è normale e sono più abituati. Ma a noi non importa perché le condizioni sono uguali per tutte. Domani giocheremo in casa e non abbiamo paura che la Fiorentina si difenda perché la filosofia di Italiano è abbastanza offensiva e non penso che si chiuderanno in difesa fin dal primo minuto, magari lo faranno fino alla fine. Quest'anno la nostra forza è segnare negli ultimi 15 minuti ma per me non è importante, basta segnare.""Abbiamo dato troppo spazio agli esterni. Ma non posso dire niente di più perché non vogliamo scoprire troppo le nostre idee a Italiano".