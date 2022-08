Twente-Fiorentina 0-0 Unnerstall 6,5: bella parata sulla punizione di Sottil. Si fa trovare pronto successivamente sempre sull’esterno viola. Chiude bene su Ikonè, lanciato solo verso la porta. Brenet 6,5: gara attenta del terzino destro. Rispetto all’andata soffre meno Sottil, facendosi trovare pronto anche nella fase offensiva. Uno dei migliori dei suoi. Hilgers 5,5: Chiude spesso su Sottil. Quello è il suo compito, per il resto niente di esaltante. (dal 37’ st Bruns: sv) Propper 6: tanta personalità e fisicità. Carente in fase di impostazione. Tiene bene sia Carbarl che Jovic, anche se si fa saltare spesso con facilità. Smal 5: Soffre Ikonè, non si vede in attacco. Partita incolore. Zerrouki 5: giocatore più tecnico del Twente, ma non mostra le sue doti in campo. Ci prova spesso da fuori area. Terracciano gli risponde a tono. Sadilek 6: importante nei recuperi del Twente. Aiuta la sua squadra nei contropiedi viola. (dal 37’ st Ugalde: sv) Cerny 5: prova ad inserirsi spesso alle spalle di Biraghi. Il meno pericoloso dei suoi in attacco. (dal 22 st Rots 5: chiuso completamente da Biraghi. L’esterno non crea pericoli alla difesa viola. Vlap 6,5: sfiora più volte il gol. Il più pericoloso dei suoi. Giocatore completo, non trova il gol grazie al salvataggio di Cabral. (dal 43’ st Stejn: sv) Misidjan 6: prova a rendersi pericoloso più volte, ma la Fiorentina riesce a limitarlo. (dal 22 st Tzolis 6: entra molto bene. Crea molti pericoli, vanificati dagli ottimi interventi di Terracciano) Van Wolfswinkel 5,5: fa a sportellate con i difensori viola. Tanti contrasti, poche azioni pericolose. All. Jans 5: visto che all’allenatore del Twente piacciono le percentuali, adesso il quadro è molto più chiaro. Il Twente è fuori al 100%.